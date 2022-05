Newport Police warn of dangerous Orbeez Challenge on Tik-Tok

The Newport Police Department is warning about the new “Orbeez Challenge” on Tik-Tok which encourages participants to use toy guns to shoot at people, cars, and homes with gel-based beads or similar. Since May 7th Newport has had had approximately eight incidents resulting in several arrests. These incidents are not only criminal acts but also dangerous, said a department spokesperson.

The Newport Police Department is stressing the fact this challenge is not a joke and there are consequences. Children and/or young adults may not know or realize the act of shooting an Orbeez could result in an arrest or fine. The Newport Police Department would like to make parents aware of this challenge, its dangers, and the long-term results of being criminally charged for participating in unlawful activity associated with this challenge.

The following possible charges for this behavior are as follow:

9.16.010. – Air guns prohibited—Exceptions.

No person shall use, sell, offer to sell or have in his or her possession an air rifle or air pistol or any similar instrument in which the propelling force is a spring or air, except that such devices used in connection with an amusement licensed by council or at pistol ranges duly authorized by law shall not be considered a violation of this section.

Subject to the qualification made in no person shall fire or discharge within the city any air gun, spring gun or other device which is calculated or intended to propel or project a bullet, pellet or similar projectile.

Except as otherwise provided in § 11-5-2, every person who shall make an assault or battery or both shall be imprisoned not exceeding one year or fined not exceeding one thousand dollars ($1,000), or both.

(a) A person commits disorderly conduct if he or she intentionally, knowingly, or recklessly: (1) Engages in fighting or threatening, or in violent ortumultous behavior



Nuevo en TikTok el “Desafío Orbeez” que anima a los participantes a usar pistolas de juguete para disparar en personas, automóviles y hogares con microesferas a base de gel o similares.

Desde el 7 de mayo hemos tenido aproximadamente ocho incidentes que resultaron en varios arrestos. Estos incidentes no son SOLO actos criminales, pero también peligrosos. El Departamento de Policía de Newport enfatiza el hecho de que este desafío no es una broma y que hay consecuencias. Los niños y/o adultos jóvenes pueden no saber o darse cuenta del acto de disparar un Orbeez podría resultar en un arresto o una multa. El Departamento de Policía de Newport quisiera hacer consciente a los padres de este desafío, sus peligros y los resultados a largo plazo de ser acusado penalmente por participar en actividades ilegales asociadas con este desafío. Los cargos posibles por este comportamiento son los siguientes:

9.16.010. – Armas de aire comprimido prohibidas—Excepciones.

Ninguna persona podrá usar, vender, ofrecer en venta o tener en su posesión un rifle de aire comprimido o

pistola o cualquier instrumento similar en el que la fuerza propulsora sea un resorte o aire, excepto

que dichos dispositivos utilizados en relación con una diversión autorizada por el consejo o en pistola

rangos debidamente autorizados por la ley no se considerará una violación a esta sección.

Sujeto a la calificación hecha en ninguna persona podrá disparar o descargar dentro de la ciudad cualquier

pistola de aire comprimido, pistola de resorte u otro dispositivo calculado o destinado a propulsar o proyectar un

bala, perdigón o proyectil similar.

Salvo disposición en contrario en § 11-5-2, toda persona que cometa un asalto o

agresión o ambos serán encarcelados por no más de un año o multados por no más de un

mil dólares ($1,000), o ambos.

(a) Una persona comete alteración del orden público si intencionalmente, a sabiendas o

imprudentemente: (1) Participa en peleas o amenazas, o en un comportamiento violento o tumultuoso



